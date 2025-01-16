Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        CHP Sözcüsü Yücel, Kayseri'de parti üyesinin silahla yaralandığı olaya ilişkin konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de partisinin belediye meclis üyesi adayının 21 Haziran 2024'te silahla yaralandığı olaya ilişkin davanın ikinci duruşmasını takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Sözcüsü Yücel, Kayseri'de parti üyesinin silahla yaralandığı olaya ilişkin konuştu:
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de partisinin belediye meclis üyesi adayının 21 Haziran 2024'te silahla yaralandığı olaya ilişkin davanın ikinci duruşmasını takip etti.

        Geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı takip eden Yücel, daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığı'na geçerek burada açıklamalarda bulundu.

        Yücel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tekrarlanan Pınarbaşı belediye başkanlığı seçiminin hemen ardından belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın kızının yanında pusu kurularak silahla vurulup yaralanmasına ilişkin davanın ikinci duruşması için Kayseri Adliyesi'ne gittiklerini söyledi.

        Şerafettin Bahadır'ın ağır şekilde yaraladığını ve hayati tehlike geçirdiğini vurgulayan Yücel, yaralanan meclis üyesini yalnız bırakmadıklarını ve davanın takipçisi olduklarını belirtti.

        Davada sanıkların tutuklandığını dile getiren Yücel, şunları ifade etti:

        "CHP olarak bu elim ve vahim olayın yargılandığı davayı yakından takip etmek için bugün buradayız. CHP olarak bu tip olaylara asla ve asla sessiz ve kayıtsız kalmayacağız. Elbette efendiliğimizi, beyefendiliğimizi bozmayacağız. Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğine inanıyoruz. Bugün duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 17 Nisan 2025'e bırakıldı. Adli tıp raporunun beklenmesine ve yine ikinci seçimde Pınarbaşı ilçesinde görevli bulunan İzmir Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç'ın tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra mahkemenin en adil, en doğru ve sanıklara hak ettikleri cezayı vereceklerine inanıyoruz."

        Bir gazetecinin "Davanın sonucundan ne bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Yücel, "Sayın Şerafettin Bahadır'ın adli raporu, almış olduğu darp, vücudunda kalıcı yara ve hasar bırakmış olması karşısında en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Burada dava kasten öldürmeye teşebbüsten açıldı. Herhangi bir hafifletici sebep uygulanmadan öldürmeye teşebbüsten hatta ve hatta olayın planlanarak ve tasarlanarak gerçekleştirildiğinden bahisle Şerafettin Bey'in avukatlarının, hukukçu arkadaşların da bu yönde tespitleri, delilleri ve iddiaları var. Mahkemenin en ağır şekilde ceza vermesini bekliyoruz." dedi.

        Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesinde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler

        Benzer Haberler

        CHP'li Yücel: Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğini...
        CHP'li Yücel: Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğini...
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        10 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı
        10 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı
        Kayseri'de sanayicilere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenl...
        Kayseri'de sanayicilere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenl...
        Başkan Büyükkılıç, Okandan ve Üzüm'ü ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, Okandan ve Üzüm'ü ağırladı