Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu:
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız." dedi.

        Erdoğan, bir restoranda düzenlenen "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, Kayseri'de dolu dolu bir gün geçirdiklerini, havalimanı yeni terminal binası ve apronunun resmi açılışını gerçekleştirdiklerini, ardından partisinin Kayseri 8'inci Olağan İl Kongresi'ni tamamladıklarını söyledi.

        Ekonominin lokomotif şehirlerinden Kayseri'nin şanına yakışır şekilde her gün büyüdüğünü, geliştiğini ve cazibesini artırdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, üretimin, ticaretin, sanayinin ve tarımın merkez şehri Kayseri'nin kendisiyle yarışmaya, kendi rekorlarını kırmaya devam ettiğini ifade etti.

        Erdoğan, ocak ayının başında açıklanan birkaç rakamı paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "2002'de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolardı. 2024 yılında bu rakam, 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri'nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı, yüzde 1,6 oranında arttı. Aralarında Irak'ın, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor. Kayseri'nin Irak'a ihracatı 2024 yılında 297 milyon dolardı. Yani 2002'de tüm dünyaya yapılan ihracatı bugün Kayseri neredeyse bir ülkeye gerçekleştiriyor. Sadece mobilya ürünleri değil, elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi hemen her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor."

        - "Son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkanı oluştu"

        Kayseri'nin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gereken her türlü katkıyı sağladıklarını ifade eden Erdoğan, "Teşviklerimizle tamamlanan 1052 özel sektör projesinde 92,1 milyar lira yatırım gerçekleşti. Böylece son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkanı oluştu. Daha bunun dışında pek çok teşvik, destek, hibe ve projeyle Kayseri'nin yanında olduk. Bundan sonra da Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız. Ülkemize ve milletimize bütün bu başarıları tattıran Kayseri'yi ve Kayserili iş adamlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Erdoğan, bölgedeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivmenin hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görünmüyor. Dış dengemiz iyileşiyor, dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız."

        - "Bileğimizin gücüyle başardık"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak elde ettikleri hiçbir kazanımın kendilerine lütfedilmediğini, birileri tarafından altın tepside sunulmadığını ve sunulmayacağını belirtti.

        "Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, sonra da bileğimizin gücüyle başardık." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Gelecekte de bu hakikat değişmeyecek. Çalışacağız, didineceğiz, ter dökeceğiz ve Rabb'imizin izniyle de zafere ulaşacağız. Çünkü zaferin anahtarı sabırdır, sebattır, mücadeledir. Biz de biraz sabır, biraz daha dirayetle hedeflerimize vasıl olacağız. Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri'nin, Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde de bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi
        AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi
        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Türk Kızılayın İç Anadolu'da 2025 yılı hedefi 143 bin ünite kan toplamak
        Türk Kızılayın İç Anadolu'da 2025 yılı hedefi 143 bin ünite kan toplamak
        Öğretim üyesinin piyanosundan çıkan melodiler eczacılık fakültesinin korido...
        Öğretim üyesinin piyanosundan çıkan melodiler eczacılık fakültesinin korido...