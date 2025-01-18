Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. (30) ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A.Y. (28) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi
        AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi
        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi