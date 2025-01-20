Kayseri'de, AVM'de güvenlik görevlisi ve polisleri yaraladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, AVM'de güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sivas Bulvarı üzerinde bulunan AVM'ye gelen bir grup, içeri girerken kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlilerince durduruldu.

Duruma itiraz ederek özel güvenlik görevlisini darbettiği öne sürülen şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdi.

Bir özel güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla M.Y, S.Y, U.A, T.B, A.Y, M.A.Y, B.G, A.Ç. ile S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, M.Y, A.Y, S.Y. ile T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaşları küçük olan şüpheliler M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.