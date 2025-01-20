Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, AVM'de güvenlik görevlisi ve polisleri yaraladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, AVM'de güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, AVM'de güvenlik görevlisi ve polisleri yaraladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, AVM'de güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Sivas Bulvarı üzerinde bulunan AVM'ye gelen bir grup, içeri girerken kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlilerince durduruldu.

        Duruma itiraz ederek özel güvenlik görevlisini darbettiği öne sürülen şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdi.

        Bir özel güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla M.Y, S.Y, U.A, T.B, A.Y, M.A.Y, B.G, A.Ç. ile S.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, M.Y, A.Y, S.Y. ile T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaşları küçük olan şüpheliler M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Elon Musk'tan garip selamlama
        Elon Musk'tan garip selamlama
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi

        Benzer Haberler

        Hacılar'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Hacılar'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi (2)
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi (2)
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayıp kendisini eve...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayıp kendisini eve...
        Kayseri'de ihtiyaç sahipleri sevgi puanlarıyla ücretsiz alışveriş yapıyor
        Kayseri'de ihtiyaç sahipleri sevgi puanlarıyla ücretsiz alışveriş yapıyor
        Başkan Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi