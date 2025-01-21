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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:48
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.T, T.B, A.Y, H.O. ve İ.T. yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, operasyonda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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