Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2015 yılında yola önceden döşenmiş mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adına yapılan şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

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