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        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi

        Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:00
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        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi
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        Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2015 yılında yola önceden döşenmiş mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adına yapılan şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

        Şampiyona, 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Dereceye giren sporcular, şubat ayında Ankara'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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