Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, AK Parti il yönetimini makamında ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yeni yönetimini makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, AK Parti il yönetimini makamında ağırladı
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yeni yönetimini makamında ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle AK Parti Kayseri il başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Okandan ve yeni yönetimi, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını bildirdi.

        Büyükkılıç, sevda ve gayelerinin bir olduğuna değinerek, "Kıymetli il başkanımıza ve yeni yönetimimize bir kez daha canı gönülden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Okandan ise misafirperverliği ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Talas Belediyesi okullarda temizlik çalışması başlattı
        Talas Belediyesi okullarda temizlik çalışması başlattı
        Beğendiği saatleri satmayıp 40 yılda 500 parçalık koleksiyon oluşturdu
        Beğendiği saatleri satmayıp 40 yılda 500 parçalık koleksiyon oluşturdu
        'Özel muayenehane'de uygulanan tedavinin hastanelik ettiği iddiasına soruşt...
        'Özel muayenehane'de uygulanan tedavinin hastanelik ettiği iddiasına soruşt...
        Kayseri'de okul binaları yükümlülerin elleriyle güzelleşiyor
        Kayseri'de okul binaları yükümlülerin elleriyle güzelleşiyor
        Eski sevgili cinayeti davasında dinlenen tanık: Yüzünü dönüp, 'yapma' dedi
        Eski sevgili cinayeti davasında dinlenen tanık: Yüzünü dönüp, 'yapma' dedi
        Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı