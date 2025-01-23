Başkan Büyükkılıç, AK Parti il yönetimini makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yeni yönetimini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle AK Parti Kayseri il başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Okandan ve yeni yönetimi, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, sevda ve gayelerinin bir olduğuna değinerek, "Kıymetli il başkanımıza ve yeni yönetimimize bir kez daha canı gönülden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Okandan ise misafirperverliği ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.