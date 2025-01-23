Kayseri'de babasının silahla yaralaması sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan ve üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Volkan K. emniyetteki ifadesinde, çocuğunu silahını temizlerken kazara vurduğunu iddia etmişti.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta 3 gün önce babası Volkan K. tarafından tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Demir K'nın cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

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