Kayseri'de özel bir muayenehanenin hizmetleri geçici olarak durduruldu

Şikayetin ardından özel muayenehaneye giderek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, soruşturma tamamlanana kadar muayenehanenin hizmetlerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırıp işletmeyi mühürledi.

Bir günlük yoğun bakım sürecinin ardından hastanede yapılan tetkiklerde muayenehanede verilen serumun alerjik reaksiyona yol açtığının ortaya çıkması üzerine H.N.K'nin ailesi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) arayarak şikayette bulundu.

Burada kendisine verilen serumun ardından rahatsızlanan H.N.K, durumunun ağırlaşmasının ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre, 17 yaşındaki H.N.K. soğuk algınlığı şikayetiyle Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki özel bir muayenehaneye gitti.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde sağlık alanında hizmet veren özel bir muayenehanenin hizmetleri geçici olarak durduruldu.

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