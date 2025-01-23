Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.G'yi (36) yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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