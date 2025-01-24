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        Kayseri'de 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi

        Kayseri'de yapılan denetimlerde 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:44
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        Kayseri'de 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi
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        Kayseri'de yapılan denetimlerde 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 16-22 Ocak tarihlerinde 1403 sürücüyü denetledi.

        Denetimlerde 97 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 235 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 341 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 365 sürücüye cep telefonundan, 18 sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, 8 sürücüye drift yapmaktan, 78 sürücüye makas atmaktan, 154 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 sürücüye ışık donanımından, 92 sürücüye ise modifiye araçtan dolayı çeşitli cezalar kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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