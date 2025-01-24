Kayseri'de 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi

Ekipler, 8 sürücüye drift yapmaktan, 78 sürücüye makas atmaktan, 154 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 sürücüye ışık donanımından, 92 sürücüye ise modifiye araçtan dolayı çeşitli cezalar kesti.

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