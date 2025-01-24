Kayseri'de 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi
Kayseri'de yapılan denetimlerde 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi.
Kayseri'de yapılan denetimlerde 1403 sürücüye trafik ihlallerinden ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 16-22 Ocak tarihlerinde 1403 sürücüyü denetledi.
Denetimlerde 97 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 235 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 341 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 365 sürücüye cep telefonundan, 18 sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
Ekipler, 8 sürücüye drift yapmaktan, 78 sürücüye makas atmaktan, 154 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 sürücüye ışık donanımından, 92 sürücüye ise modifiye araçtan dolayı çeşitli cezalar kesti.
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