Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, milli sporcu Deliktaş'ı çiçeklerle karşıladı

İsviçre'nin Samnaun kentinde düzenlenen Snowboard FIS Çocuk Kupası'nda yarışarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalya kazandıran 15 yaş altı kayak milli takım sporcusu Ömer Faruk Deliktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Ocak'ta İsviçre'nin Samnaun kentinde düzenlenen Snowboard FIS Çocuk Kupası'nda 15 yaş altı kayak milli takımı adına yarışan ve Kayseri Kar Fırtınaları'nda yetişen sporcu Deliktaş, Paralel Slalom yarışmalarında altın ve gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Deliktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törende İl Müdürü Kabakcı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kabakcı, sporcunun başarılarının devamını dileyerek, "Kayseri Kar Fırtınaları alt yapısında yetişerek İsviçre'de düzenlenen şampiyonada ülkemize ilk defa altın madalya kazandıran sporcumuz Ömer Faruk Deliktaş'ı, antrenörlerimizi ve ailesini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kabakcı, milli sporcu Deliktaş'a plaket takdim etti.