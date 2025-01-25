Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
K.Ö. idaresindeki 06 CFE 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.Y.Ö. (31), M.Ö. (3) ve L.Ö. (3), sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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