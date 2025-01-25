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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:11
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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        K.Ö. idaresindeki 06 CFE 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.Y.Ö. (31), M.Ö. (3) ve L.Ö. (3), sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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