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        Kayseri'de polis "dar alan" uygulaması yaptı

        Kayseri'de polis ekiplerince "dar alan" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:11
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        Kayseri'de polis "dar alan" uygulaması yaptı
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        Kayseri'de polis ekiplerince "dar alan" uygulaması yapıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yunus ve Güven timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 32 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 887 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 4 yoklama kaçağına işlem yapıldı, bir miktar uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tüfek, 6 fişek ve 4 hacizli otomobil ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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