Kayseri'de polis "dar alan" uygulaması yaptı
Kayseri'de polis ekiplerince "dar alan" uygulaması yapıldı.
Kayseri'de polis ekiplerince "dar alan" uygulaması yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yunus ve Güven timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 32 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 887 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 4 yoklama kaçağına işlem yapıldı, bir miktar uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tüfek, 6 fişek ve 4 hacizli otomobil ele geçirildi.
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