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        Başkan Palancıoğlu, Ankara'da savunma sanayi heyetiyle toplantı gerçekleştirdi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin Kayseri'ye kazandırılması amacıyla Ankara'da çeşitli toplantılara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:49
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        Başkan Palancıoğlu, Ankara'da savunma sanayi heyetiyle toplantı gerçekleştirdi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin Kayseri’ye kazandırılması amacıyla Ankara'da çeşitli toplantılara katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'da Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Savunma Sanayi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve firma temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Hem şehrimize hem de ülkemize rol model olacak okulumuzun eylül ayında açılışını planlıyoruz. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin yetişmesi, havacılık tarihinin şehrimizde yeniden yazılması, sektöre kalifiye eleman yetiştirerek havacılık alanında ülkemizin gurur tablosuna destek olabilmek için tabiri caizse canla başla çalışıyoruz. Şubat ayının sonuna kadar lisenin kurulum çalışması mevzuat olarak hazır hale gelecek ve eylülde inşallah okulumuzun açılışını yapacağız. Bir hayalle bu yola çıktık ve azimle çalışmanın sonucunda hayallerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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