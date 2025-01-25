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        Kayseri'de hırsızlıktan 25 yıl 10 ay hüküm giyen kişi yakalandı

        Kayseri'de, hırsızlıktan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 22:36 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:36
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        Kayseri'de hırsızlıktan 25 yıl 10 ay hüküm giyen kişi yakalandı
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        Kayseri'de, hırsızlıktan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı (27) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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