Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda M.A'nın Fatih Mahallesi'nde ikametinde ve misafiri olduğu belirlenen B.C'nin aracında arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 tabanca ile çeşitli silahlara ait fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. ve B.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.