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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:00
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda M.A'nın Fatih Mahallesi'nde ikametinde ve misafiri olduğu belirlenen B.C'nin aracında arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 tabanca ile çeşitli silahlara ait fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.A. ve B.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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