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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan tramvaylara zarar verenlere tepki

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tramvayların tutamaklarını kesip, camını kıranlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:19
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan tramvaylara zarar verenlere tepki
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tramvayların tutamaklarını kesip, camını kıranlara tepki gösterdi.

        Büyükkılıç, sosyal medya hesabından, "Kamu malı hepimize emanet" başlığıyla paylaşımda bulundu.

        Tramvaya binen bazı kişilerin yolculuk esnasında ulaşım aracına zarar vermesine tepki gösteren Büyükkılıç, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz, bu araçlar hepimizin." paylaşımında bulundu.

        Başkan Büyükkılıç'ın, zarar verilen anlara ilişkin paylaştığı görüntülerde, tramvayda yolculuk yapan bazı kişilerin tutamakları kesmesi, tutamaklara tutunarak sallanması, imdat çekici ile aracın farklı noktalarına zarar vermesi, bir kişinin tramvay içindeki cama kafa atıp kırması ve tramvay koltuk kılıflarının kesilmesi yer alıyor.

        Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım AŞ yetkililerinin zarar verilen tutamakları ve koltukları yenileriyle değiştirdiği anlar da paylaşıldı.

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