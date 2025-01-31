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        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:52
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        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

        Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, imara aykırı olduğu iddia edilen 79 yapıya ilişkin söz konusu alanda keşif yapılmasına karar verdiklerini belirtti.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı.

        Duruşma savcısı, önceki celselerde açıkladığı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

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