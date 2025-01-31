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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:33
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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak'taki 7 katlı binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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