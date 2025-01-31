Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak'taki 7 katlı binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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