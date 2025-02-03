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        Kayseri'de trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 00:57 Güncelleme: 03.02.2025 - 01:12
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        Kayseri'de trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        D.P. idaresindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında E.G'nin kullandığı 10 BJ 949 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hafif ticari araçtaki B.E.G'nin (9) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı bir kişi de hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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