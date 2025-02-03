Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye idari işlem uygulandı
Kayseri'de yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kayseri'de yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av koruma kontrolleri sırasında yasa dışı av yapan 3 kişi tespit edildi.
Yasa dışı avlanan 3 kişiye idari işlem uygulayan ekipler, vurulmuş haldeki 4 hayvan, canlı mühre, saka kuşu yakalamakta kullanılan ses cihazı ve 2 av tüfeğine el koydu.
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