Başkan Büyükkılıç'tan TOMTAŞ'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'yi ziyaret etti.

Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, havacılık alanında önemli çalışmalara imza atan ekiple sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç, Türkiye adına önemli çalışmalar yapan herkese teşekkür etti.

Ziyarette TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan da yer aldı.

- Yatırımlar değerlendirildi

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı.

Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında, Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Geçen yıl yapılan yatırımların anlatıldığı toplantıda, 2025 yılında yapılacak hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda da dirençli şehirler oluşturmak için gerekli önlemlerin alınması yönünde irade gösterdiklerini belirtti.

Depremle ilgili hazırlıkların yapılması konusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Büyükkılıç, "İlgili birimlerimiz AFAD ile işbirliği halinde. Aynı zamanda Afet İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlçe belediyelerimizle de diyalog halindeyiz. Rabbim bu tür felaketlerle bizleri karşı karşıya getirmesin diye dua ve temennide bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.