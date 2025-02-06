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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:31 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:31
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Daha önce polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 2 kilo 115 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 53 kişi hakkında adli işlem yaptı.

        Öte yandan, uyuşturucu temin eden bu kişilerden aranması bulunan 3'ü cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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