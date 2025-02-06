Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Öte yandan, uyuşturucu temin eden bu kişilerden aranması bulunan 3'ü cezaevine konuldu.

Ekipler, şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 53 kişi hakkında adli işlem yaptı.

Daha önce polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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