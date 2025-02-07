Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'ü çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 1'i beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası
        ABONE OL

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'ü çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 1'i beraat etti.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar F.S. ve Y.Ş, başka suçtan tutuklu D.D. ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık O.Ö. ve başka suçtan tutuklu O.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar F.S, Y.Ş, D.D. ve O.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, sanık O.Ö'nün ise beraatini talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan 5 sanık, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklar F.S. ve Y.Ş'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis ve 56 bin 250'şer lira adli para cezası verdi.

        Sanık D.D'ye aynı suçtan 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası, O.K'ye 10 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası veren heyet, sanıklar D.D. ve O.K'nin tutuklanmasına hükmetti.

        Mahkeme heyeti, sanık O.Ö'nün ise oy çokluğu ile beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama
        Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi yakalandı
        Kayseri'de, 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de, 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Kayseri'de depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Kayseri'de okullar 1 gün tatil edildi
        Kayseri'de okullar 1 gün tatil edildi