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        Kayseri'de kar nedeniyle 22 mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 22 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:41
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        Kayseri'de kar nedeniyle 22 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 22 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde etkili kar yağışı nedeniyle, 140 personel ve 50 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Ekipler, ilçelerden Akkışla'da 3, Bünyan'da 12, Develi'de 7, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Pınarbaşı'nda 40, Sarız'da 5, Talas'ta 8, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 11 ve Yeşilhisar'da 2 olmak üzere 137 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Tipi ve kar nedeniyle tekrar kapanan Pınarbaşı'nda 13, Sarız'da 7 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

        Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığına bağlı 135 kişilik ekip de ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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