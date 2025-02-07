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        Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi Şemsettinoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Kayseri'de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:38
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        Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi Şemsettinoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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        Kayseri’de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu’nun cenazesi toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Şemsettinoğlu için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Şemsettinoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.

        Törene, Şemsettinoğlu'nun ailesinin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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