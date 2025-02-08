Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini inceledi
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, bakanlık yetkililerine lise hakkında bilgi verdi.

        Okul projesinin tamamlandığını belirten Palancıoğlu, "Savunma Sanayi Başkanlığımız, MEB, il müdürlüklerimizle uyum içinde güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya inşallah bir de ortaokul kazandıracağız. Projemizin inşaatı bitti, peyzajına başlıyoruz. En kısa zamanda açılışını yapacağız. Lisemiz Kayseri'de yarım kalan hikayeyi tekrar yazacak, havacılık tarihini yeniden canlandıracak, Türkiye'nin savunma sanayine destek olacak nitelikli bir okul olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Karagöz ise projenin özgün ve güzel olduğunu belirterek, bu liseyi bitirecek öğrencilerinTürkiye'nin havacılık ve uzay yolculuğuna büyük katkı sağlayacağını inandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Kayseri'nin ulaşımı Kocasinan'da ele alındı
        Kayseri'nin ulaşımı Kocasinan'da ele alındı
        Tarihi medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı
        Tarihi medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı
        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 38 mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü mobilya fabrikası yangınına ilişkin işletme müd...
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü mobilya fabrikası yangınına ilişkin işletme müd...
        Kayserili taş oyma ustası, tarihi medreseye Mimar Sinan'ın kardan heykelini...
        Kayserili taş oyma ustası, tarihi medreseye Mimar Sinan'ın kardan heykelini...
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü yangında fabrika müdürünün ifadesi ortaya çıktı
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü yangında fabrika müdürünün ifadesi ortaya çıktı