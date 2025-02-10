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        Beyaz örtüyle kaplanan Kayseri'nin "renkli evler"i dronla görüntülendi

        Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce ev, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:36
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        Beyaz örtüyle kaplanan Kayseri'nin "renkli evler"i dronla görüntülendi
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce ev, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kentte bir süredir etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçede bulunan yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

        Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

        Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, kahverengi, turuncu, pembe ve mor gibi renklerin kar beyazıyla iç içe geçmesi, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alanın dış cephe boyaması yaklaşık 2 yıl önce yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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