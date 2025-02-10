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        Melikgazi Belediyesi, emekli vatandaşların vakit geçirebileceği bir merkez yapacak

        Melikgazi Belediyesi, İldem bölgesine emekli vatandaşların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri "İldem Merkez Eski Çınarlar Yaşam Merkezi"ni kazandıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:18
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        Melikgazi Belediyesi, emekli vatandaşların vakit geçirebileceği bir merkez yapacak
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        Melikgazi Belediyesi, İldem bölgesine emekli vatandaşların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri "İldem Merkez Eski Çınarlar Yaşam Merkezi"ni kazandıracak.

        Belediyenin açıklamasına göre, Gesi Fatih Mahallesi'nde yer alan İldem AVM yanına yapılacak merkezin 260 metrekaresi kapalı, 110 metrekaresi açık alan olacak şekilde vatandaşların hizmetine sunulacak.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emekliler için yeni bir çalışmaya başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerine yönelik projeleri hayata geçiriyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, emeklilerimize yönelik onlarca proje Melikgazi’mizle buluştu. İldem, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimizden biri. Gesi Fatih Mahallesi’nde Ebu Bekir Cami ve İldem AVM yanında hayata geçireceğimiz merkezimizde emekli vatandaşlarımız sosyalleşebilecek ve keyifli zaman geçirebilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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