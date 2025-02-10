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        Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:45
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        Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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