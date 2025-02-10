Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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