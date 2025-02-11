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        Develi Ovası sol sahil sulamaları ikmali 3. kısım inşaatında çalışmalar sürüyor

        Kayseri Develi Ovası sol sahil sulamaları ikmalı 3. kısım (doğu hattı) inşaatında çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:21
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        Develi Ovası sol sahil sulamaları ikmali 3. kısım inşaatında çalışmalar sürüyor
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        Kayseri Develi Ovası sol sahil sulamaları ikmalı 3. kısım (doğu hattı) inşaatında çalışmalar devam ediyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

        Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Develi Ovası'nda yer alan 47 bin 800 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Kayseri Develi Ovası sol sahil sulamaları ikmali 3. kısım inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

        Doğu hattının tamamlanmasıyla Kayseri'de bulunan 47 bin 800 dekarlık tarım arazisinde modern basınçlı borulu sistem ile sulama yapılacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "İş kapsamında bugüne kadar sahaya indirilen 20 bin metre PN16 basınç sınıfında çelik boru ile 15 bin metre HDPE boru döşenmiş olup, performans hedeflerimize ulaşmak ve projenin faydaya dönüşmesini sağlamak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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