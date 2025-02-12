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        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 70 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:18
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        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 70 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda 130 personel ve 63 aracın katılımı ile 560 kilometrede çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, Bünyan ilçesinde 8, Develi'de 10, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 15, Pınarbaşı'nda 2, Sarız'da 6, Talas'ta 4 ve Tomarza'da 10 olmak üzere toplam 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

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        Galeri

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