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        Öğretmen ve velilerin ördüğü ürünler, huzurevi sakinlerini ısıtacak

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de sınıf öğretmeni Serpil Güçlü'nün öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve velilerin ördüğü atkı, bere, hırka, şal, battaniye ve yelekler, huzurevi sakinlerine hediye edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:08
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        Öğretmen ve velilerin ördüğü ürünler, huzurevi sakinlerini ısıtacak
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de sınıf öğretmeni Serpil Güçlü'nün öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve velilerin ördüğü atkı, bere, hırka, şal, battaniye ve yelekler, huzurevi sakinlerine hediye edilecek.

        Melikgazi ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Serpil Güçlü, Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik "Örüyoruz, yaşlılarımızı sevindiriyoruz" isimli proje hazırladı.

        Proje, okul müdürü Ersin Maraşlı tarafından düzenlenen toplantıyla öğretmen ve velilere duyuruldu.

        Bu kapsamda zaman zaman okulda, örgü evlerinde ve evlerde bir araya gelen öğretmen ve veliler, atkı, bere, hırka, şal, battaniye ve yelek örmeye başladı.

        Yaklaşık bir aydır devam eden proje kapsamında hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, gelecek günlerde gerçekleştirilecek ziyaretle huzurevi sakinlerine hediye edilecek.

        Sınıf öğretmeni Serpil Güçlü, AA muhabirine, insanların hiç tanımadıkları kişiler için bir şeyler yapmasının önemli olduğunu söyledi.

        Ortaya konulan güzelliklerle başkalarını mutlu etmenin mümkün olabileceğini belirten Güçlü, "Projenin asıl amacı huzurevinde kalan yaşlılarımızın önce bedenlerini sonra yüreklerini ısıtmak olsa da diğer bir amacı da okul kültürümüz içerisinde velilerle ortak bir işe dahil olmak ve aile mantığıyla başkalarına yardımcı olabilmektir." diye konuştu.

        - Öğrencilerin anneanneleri ile babaanneleri de dahil oldu

        Güçlü, sadece kendi sınıfındaki velilerin katılımıyla başlayan, daha sonra başka veli, öğretmen ve yakınlarının katılmasıyla büyüyen projeyle ortaya güzel işler çıktığını vurguladı.

        Projeye katılanların huzurevinde kalan yaşlılar için çeşitli ürünler ördüğünü dile getiren Güçlü, şöyle konuştu:

        "Sadece benim sınıfımda başlayan proje, aynı velilerimin ördüğü ilmekler gibi motif motif başka sınıflara, öğretmen arkadaşlarıma, hatta öğrencilerimizin anneanneleri ile babaannelerine kadar sirayet etti ve ortaya harika güzel işler çıktı. Kadınlar için diz battaniyesi ve şal, erkekler için de atkı ve bereler ördük. Bunun devamı da geliyor inşallah. Bazı velilerimiz örgü evlerinde, bazıları da evlerinde buluştular. 'Bir sıcak kahvenin 40 yıl hatırı vardır' anlayışıyla hem kahvelerini içtiler hem de örgülerini ördüler. Örgülerimizin birçoğu kütüphanemizde tamamlanıyor. Böylelikle projemiz nihayete erecektir."

        Güçlü, "Bizi biz yapan genlerimizdeki milli birlik ve beraberliği, başkalarına iyi davranmayı, kadına, çocuğa, yaşlıya sevgi ve saygı göstermeyi, hürmet etmeyi, yeri gelince başkaları için bir şeyler yapmayı hiçbir zaman kaybetmeyelim. Çünkü bizi biz yapan en önemli değerlerden biri de bu." diye konuştu.

        - Projeye katılan öğretmen ve veliler mutlu

        Sınıf öğretmeni Çiğdem Duran ise bu tür etkinliklere katılmayı çok sevdiğini ifade etti.

        Hayırlı bir iş yaptıklarına dikkati çeken Duran, yaşlıların üşümemesi için bir araya geldiği 8 velisi ile 4 battaniye ördüklerini dile getirdi.

        Velilerden Ayşe Yurdusev de yaşlılar için bir araya geldiği arkadaşlarıyla battaniye ve şal ördüklerini söyledi.

        Yaklaşık 1 haftadır örgü ördüğünü anlatan Yurdusev, "Elimizden geldiği kadar onlar mutlu ve sağlıklı olsunlar diye rengarenk ürünler örüyoruz. Böyle bir projede yer almak çok güzel bir şey. Öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ederim. Herkes katıldı, elinden geleni yapıyor." dedi.

        Nursen Şahin ise yaklaşık 27 gündür ördüğü battaniyeyi huzurevinde hiç tanımadığı bir kişiye hediye edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşadığını kaydetti.

        Cemile Yıldırım da özellikle yaşlı ve çocukları mutlu etmenin çok güzel bir şey olduğunu, böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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