Öğretmen ve velilerin ördüğü ürünler, huzurevi sakinlerini ısıtacak

HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de sınıf öğretmeni Serpil Güçlü'nün öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve velilerin ördüğü atkı, bere, hırka, şal, battaniye ve yelekler, huzurevi sakinlerine hediye edilecek.

Melikgazi ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Serpil Güçlü, Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik "Örüyoruz, yaşlılarımızı sevindiriyoruz" isimli proje hazırladı.

Proje, okul müdürü Ersin Maraşlı tarafından düzenlenen toplantıyla öğretmen ve velilere duyuruldu.

Bu kapsamda zaman zaman okulda, örgü evlerinde ve evlerde bir araya gelen öğretmen ve veliler, atkı, bere, hırka, şal, battaniye ve yelek örmeye başladı.

Yaklaşık bir aydır devam eden proje kapsamında hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, gelecek günlerde gerçekleştirilecek ziyaretle huzurevi sakinlerine hediye edilecek.

Sınıf öğretmeni Serpil Güçlü, AA muhabirine, insanların hiç tanımadıkları kişiler için bir şeyler yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Ortaya konulan güzelliklerle başkalarını mutlu etmenin mümkün olabileceğini belirten Güçlü, "Projenin asıl amacı huzurevinde kalan yaşlılarımızın önce bedenlerini sonra yüreklerini ısıtmak olsa da diğer bir amacı da okul kültürümüz içerisinde velilerle ortak bir işe dahil olmak ve aile mantığıyla başkalarına yardımcı olabilmektir." diye konuştu.

- Öğrencilerin anneanneleri ile babaanneleri de dahil oldu

Güçlü, sadece kendi sınıfındaki velilerin katılımıyla başlayan, daha sonra başka veli, öğretmen ve yakınlarının katılmasıyla büyüyen projeyle ortaya güzel işler çıktığını vurguladı.

Projeye katılanların huzurevinde kalan yaşlılar için çeşitli ürünler ördüğünü dile getiren Güçlü, şöyle konuştu:

"Sadece benim sınıfımda başlayan proje, aynı velilerimin ördüğü ilmekler gibi motif motif başka sınıflara, öğretmen arkadaşlarıma, hatta öğrencilerimizin anneanneleri ile babaannelerine kadar sirayet etti ve ortaya harika güzel işler çıktı. Kadınlar için diz battaniyesi ve şal, erkekler için de atkı ve bereler ördük. Bunun devamı da geliyor inşallah. Bazı velilerimiz örgü evlerinde, bazıları da evlerinde buluştular. 'Bir sıcak kahvenin 40 yıl hatırı vardır' anlayışıyla hem kahvelerini içtiler hem de örgülerini ördüler. Örgülerimizin birçoğu kütüphanemizde tamamlanıyor. Böylelikle projemiz nihayete erecektir."