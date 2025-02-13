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        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nden "İklim Dostu Atölye" etkinliği

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "İklim Dostu Atölye" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:37
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        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nden "İklim Dostu Atölye" etkinliği
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        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "İklim Dostu Atölye" etkinliği düzenlendi.

        "Geleneksel ve Sanatsal İfade ile İklim Değişikliği" projesi kapsamında Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile çini ve seramik atıklarından dönüşüm çalışması gerçekleştirildi.

        Enstitünün plastik sanatlar öğretmeni Neslihan Burçak Yıldız'ın rehberliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan üniversite öğrencileri, atık malzemeleri değerlendirerek sanatsal ürünler tasarladı.

        İklim değişikliğiyle mücadele, geri dönüşümün önemi ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan atölyede, kırık kahve fincanları, seramik atıkları ve kozalaklar öğrencilerin ellerinde farklı ürünlere dönüştü.

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