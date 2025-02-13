Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nden "İklim Dostu Atölye" etkinliği

İklim değişikliğiyle mücadele, geri dönüşümün önemi ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan atölyede, kırık kahve fincanları, seramik atıkları ve kozalaklar öğrencilerin ellerinde farklı ürünlere dönüştü.

"Geleneksel ve Sanatsal İfade ile İklim Değişikliği" projesi kapsamında Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile çini ve seramik atıklarından dönüşüm çalışması gerçekleştirildi.

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