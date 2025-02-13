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        Kayseri'de "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi"nin ilk toplantısı yapıldı

        Kocasinan Belediyesince ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi"nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:32
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        Kayseri'de "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi"nin ilk toplantısı yapıldı
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        Kocasinan Belediyesince ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi"nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinde düzenlenen toplantıda, bölgede yapılacak çalışmalar ve yatırımların fizibilite süreci ele alındı.

        Çalışma ve yatırımların fizibilite sürecinin tamamlanmasıyla yatırım planlamalarına başlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kapadokya'nın bir parçası olan ve Kayseri'den giriş kapısı konumunda bulunan Bayramhacı'nın, Türkiye ve uluslararası alanda sağlık ve turizm merkezi haline geleceğini belirtti.

        Çolakbayrakdar, peribacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayramhacı'nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bayramhacı'nın Kayseri'den Türkiye'ye, hatta uluslararası alanda bir merkez haline gelmesi için gerekli çabayı el birliğiyle göstereceğiz. Özellikle Bayramhacı'nın jeotermal kaynaklarını kullanarak bölgedeki şifalı sularla bir kaplıca merkezi oluşturmayı amaçlıyoruz. Firma yetkililerine toplantıya katıldıkları ve katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Fizibilite çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından projemizin kapılarını aralamış olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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