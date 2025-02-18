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        Büyükşehir Belediyesi atık su için 407 milyon liralık yatırım yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için 2024 yılında kent genelinde 407 milyon 84 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:27
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        Büyükşehir Belediyesi atık su için 407 milyon liralık yatırım yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için 2024 yılında kent genelinde 407 milyon 84 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 407 milyon 84 bin lira yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su hattı imalatı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek nesillere yaşanabilir yarınlar bırakmak için insan ve çevre sağılığının önemini iyi bildiklerini ifade etti.

        Sağlıklı üstyapıların ancak sağlıklı altyapılar ile mümkün olabileceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için geçtiğimiz yıl 407 milyon 84 bin TL yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su yatırımı yapıldı. Tabi ki her şey memleketimiz, vatandaşımız için yapılıyor. Amacımız, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın hizmetkarı olmak. Tüm birimlerimiz bu bilinçle fedakarca gece gündüz demeden çalışıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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