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        Talas'ta zabıta ekipleri, fırın ve marketlerde denetim yaptı

        Talas Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesi fırın ve marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:08
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        Talas'ta zabıta ekipleri, fırın ve marketlerde denetim yaptı
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        Talas Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesi fırın ve marketlerde denetim yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların ramazan ayında sağlıklı ve uygun fiyata gıda tüketebilmeleri için denetimlerde bulundu.

        Ekipler fırınlarda ekmeğin gramajı, marketlerde ise etiket ve kasa uyumunu kontrol etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan heyecanın her yerde yaşanmaya başlandığını belirtti.

        Evler, iş yerleri ve sokaklarda mübarek ayın iklimini yavaş yavaş hissettikleri bu günlerde huzur içinde oruç ibadetini yaşamak için bütün güçleriyle gayret ettiklerini kaydeden Yalçın, "Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda vatandaşlarımız alışverişlerini güven içinde yapsınlar diye belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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