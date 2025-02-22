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        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:42
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        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, tesislerde kampa girecek.

        Kayseri temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 21 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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