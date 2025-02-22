Kayserispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, tesislerde kampa girecek.
Kayseri temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 21 puan topladı.
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