Kocasinan'da Satranç İl Birinciliği Turnuvası başladı

Kocasinan Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen "Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç İl Birinciliği Turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar öğrencilerle sohbet etti.

İlk hamleyi yaparak turnuvayı başlatan Çolakbayrakdar, zeka oyunlarının eğitim açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çolakbayrakdar, çocukların zeka sporu turnuvasıyla hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim yaptıklarımızın içerisinde çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı bir yeri var. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenledik."