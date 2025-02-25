Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ortaklığında "Summit Erciyes 2025: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi", Kayseri'de başladı.

Bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Erciyes Teknopark AŞ Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Kayseri'de geleneksel girişimcilikten teknolojik girişimciliğe doğru ekosistemi çevirmeye çalıştıklarını, bunun da hiç olmayan bir girişimcilik ekosistemi kurmaktan çok daha kolay olduğunu söyledi.

Kayseri'nin girişimciliğin anavatanı olduğunu vurgulayan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan sonra en çok melek yatırımcıya sahip olan şehir unvanını almış durumdayız. Bu bizim için onur ve gurur kaynağı. Bu onuru duymakla beraber tabii ki yükümüzü de artırıyor. Çünkü bizim sürekli bu ekosistemi canlı tutmamız gerekiyor. Summit Erciyes, bunun kıymetli bir parçası. Bu tip etkinliklerin süreklilik arz etmesi, yeni melek yatırımcıların ekosisteme dahil edilmesi, sistemin sürdürülebilirliği açısından önemli. Geçen yılki zirveyi yaptığımızda 120 melek yatırımcımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada 180 civarında melek yatırımcımız var. Bu topraklarda girişimcilik ezelden beri mevcut."

Dalkılıç, son 5 yılda kentteki melek yatırımcıların ve Teknopark ekosisteminin yatırım yaptığı firma sayısının 28'e ulaştığını belirtti.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise sıfır bürokrasiyle firmaların ulusal oyuncular olması için çeşitli destek mekanizmaları uyguladıklarını, danışmanlık faaliyetleri verdiklerini anlattı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan da Erciyes Üniversitesi bünyesindeki çok sayıda asistanın Teknopark'ta şirketi olduğunu, bu şirketlerin kurulması için destek verdiklerini, teşvik ettiklerini dile getirdi.

Üniversitelerin temel amacının araştırma olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu araştırmaların sonuçları çok önemli. Bunların bir ürüne dönüşmesi, bu ürünün pazarlanması aslında bir süreç. Siz bu sürecin içinde ne kadar bulunursanız hem çok keyifli hem de sizi geliştirecek bir metodun içine girmiş oluyorsunuz. Melek yatırımcı illa çok yüksek paralarla yatırım yapmak zorunda değil. Bu sizin gücünüz nispetinizde olacak bir şey. Bu süreçleri yaşamayı tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum." diye konuştu.