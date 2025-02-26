Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ne 2 okul yaptıracak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde ortaokul ve ilkokulun yapımına başlanacağını duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eğitim sektöründeki yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Melikgazi Belediyesinin bugüne kadar ilçeye 22 okul kazandırdığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Şimdiye kadar 22 okulumuzu ilçemize kazandırdık. Öğrencilerimizin daha modern ve güçlü eğitim kurumlarında eğitim almalarını istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sadece yeni okul yapmıyoruz. İlçemizdeki okullarımızın bakım, onarım ve tadilatlarını da yapıyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve yarınlarımız. Onların eğitimlerine destek olarak yarınlarımıza da katkıda bulunuyoruz. Belediyemizin eğitime kazandırdığı yeni okullar, ilçedeki ihtiyaçlara yanıt vermek ve gelecek nesillerin daha kaliteli eğitim almasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yeniköy Mahallesi'nde yapacağımı okullarımız 8 derslikli ve 2 katlı olmak üzere, 1740 metrekare toplam inşaat alanında hayata geçirilecek. Burada yeni okullarımızın yapılması için temelini kazdık. İnşallah ilçemize güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. Kayseri'ye ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."