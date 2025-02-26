Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen, işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında, ERÜ ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında adli genetik alanında ortak bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası etkinlikler, eğitim ve öğretim faaliyetleri gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkez Müdürü Prof. Dr. Serpil Taheri, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müge Gülcihan Önal, Kriminal Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Oral Dinç ve ERÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural katıldı.