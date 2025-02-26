Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi yakalandı
Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda yer alan Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde umumi tuvaletteki plastik musluklarının yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, plastik muslukları yakan M.Y.K. (16) ve Ö.H'yi (15) yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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