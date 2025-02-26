Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda yer alan Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde umumi tuvaletteki plastik musluklarının yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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