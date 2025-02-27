Kadınların ramazan ayı öncesi yufka, bazlama ve mantı mesaisi başladı

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye tarafından açılan tesiste istihdam edilen kadınların ramazan ayı öncesi yufka, mantı, şebit, gözleme ve bazlama mesaisi başladı.

İncesu Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla açılan Yufka Tesisi'nde ramazan telaşı sürüyor.

Ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla tesiste istihdam edilen 11 kadın, yaptıkları yufka, mantı ve bazlamaları Kayseri'nin yanı sıra Nevşehir ve Sivas'a da gönderiyor.

Odun ateşi üzerinde pişirilen ve katkı maddesi bulunmayan ürünler, ramazanda iftar ve sahurda tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Tesisteki kadınlardan Gülseren Yaşar, AA muhabirine, farklı yerlerde çalıştıktan sonra şu anda tesiste bulunduğunu söyledi.

Tesiste birçok ürün yaptıklarını ifade eden Yaşar, "Burada hamur yoğurup yufka, şebit, bazlama, mantı, gözleme yapıyoruz. Mantıyı da sipariş üzerine alıyoruz. Ürünlerde nişasta gibi malzemeler kullanmıyoruz." dedi.

Tesislerde ramazan hazırlığı için yöresel ürünler yapıldığına dikkati çeken Yaşar, "Geleneksel, doğal ürünler yapmayı tercih ediyoruz. Her şey annem, babam usulü. Ramazana hazırlık gözlememiz, bazlamamız, mantımız ve yağlama var. Ramazana çok az süre kaldı. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz, siparişe göre yapıyoruz. Günde 500-600 ürün yapıyoruz. Ramazan dolayısıyla biraz daha yoğun oluyor. Ürünler doğal ve katkısız olduğu için tercih ediliyor." diye konuştu.

Yaşar, bazen siparişlere yetişmekte zorlandıklarını da aktardı.

- Ramazan hazırlığı yoğun geçiyor

Ramazan yoğunluğunun başladığını ve siparişlerin arttığını vurgulayan Türkan Bütün ise "Ramazan hazırlığımız yoğun geçiyor. Vatandaşlarımızın siparişlerini elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bütün, yaptıkları yiyecekleri Kayseri başta olmak üzere Nevşehir ve çevre illere de gönderdiklerini dile getirdi.