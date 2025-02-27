Kadınların ramazan ayı öncesi yufka, bazlama ve mantı mesaisi başladı
ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye tarafından açılan tesiste istihdam edilen kadınların ramazan ayı öncesi yufka, mantı, şebit, gözleme ve bazlama mesaisi başladı.
ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye tarafından açılan tesiste istihdam edilen kadınların ramazan ayı öncesi yufka, mantı, şebit, gözleme ve bazlama mesaisi başladı.
İncesu Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla açılan Yufka Tesisi'nde ramazan telaşı sürüyor.
Ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla tesiste istihdam edilen 11 kadın, yaptıkları yufka, mantı ve bazlamaları Kayseri'nin yanı sıra Nevşehir ve Sivas'a da gönderiyor.
Odun ateşi üzerinde pişirilen ve katkı maddesi bulunmayan ürünler, ramazanda iftar ve sahurda tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor.
Tesisteki kadınlardan Gülseren Yaşar, AA muhabirine, farklı yerlerde çalıştıktan sonra şu anda tesiste bulunduğunu söyledi.
Tesiste birçok ürün yaptıklarını ifade eden Yaşar, "Burada hamur yoğurup yufka, şebit, bazlama, mantı, gözleme yapıyoruz. Mantıyı da sipariş üzerine alıyoruz. Ürünlerde nişasta gibi malzemeler kullanmıyoruz." dedi.
Tesislerde ramazan hazırlığı için yöresel ürünler yapıldığına dikkati çeken Yaşar, "Geleneksel, doğal ürünler yapmayı tercih ediyoruz. Her şey annem, babam usulü. Ramazana hazırlık gözlememiz, bazlamamız, mantımız ve yağlama var. Ramazana çok az süre kaldı. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz, siparişe göre yapıyoruz. Günde 500-600 ürün yapıyoruz. Ramazan dolayısıyla biraz daha yoğun oluyor. Ürünler doğal ve katkısız olduğu için tercih ediliyor." diye konuştu.
Yaşar, bazen siparişlere yetişmekte zorlandıklarını da aktardı.
- Ramazan hazırlığı yoğun geçiyor
Ramazan yoğunluğunun başladığını ve siparişlerin arttığını vurgulayan Türkan Bütün ise "Ramazan hazırlığımız yoğun geçiyor. Vatandaşlarımızın siparişlerini elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Bütün, yaptıkları yiyecekleri Kayseri başta olmak üzere Nevşehir ve çevre illere de gönderdiklerini dile getirdi.
Hatice Çabuk da çocukluk yıllarında büyüklerinden öğrendikleri hamur işlerini, yöresel lezzetin dışına çıkmadan sipariş sayılarına göre yetiştirmeye çalıştıklarını vurguladı.
Yiyecekleri odun ateşinde pişirdiklerini ifade eden Çabuk, "Yufkanın, mantının, şebitin eski tadını insanlar burada buluyor. Başka yerden aldıkları ürünlerde bu lezzeti bulamazlar." dedi.
- "El yapımı, anam babam usulü"
Arife Kocaoğlu ise yaptıkları ürünlerin doğal olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. O yüzden siparişlerimiz yoğun. Ramazan geldiği için daha çok sipariş alıyoruz. Sadece İncesu'ya değil, Nevşehir ve çevre illerden de sipariş alıyoruz. Buranın ürünlerinin doğal olduğunu duyanlar, diğer vatandaşlarımıza söylüyor. Yufka, şebit, mantı hazırlıklarına başladık. Yufka satışlarımız için internet sitemiz ve ilçede bir satış noktamız var. Lezzetli ve doğal olduğu için insanlar hem iftar hem de sahurda bizim ürünlerimizi tercih ediyor. El yapımı, anam babam usulü. Babaannenizin yufkasını istiyorsanız çıkın gelin."
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