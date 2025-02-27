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        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Talas'ta anıldı

        Talas Belediyesi tarafından Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:47
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        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Talas'ta anıldı
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        Talas Belediyesi tarafından Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede geçen yıl açılan Şuşa Azerbaycan Evi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Vasif Gafarov ve Azerbaycan heyeti ile Kayseri protokolü katıldı.

        İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasının ardından programda, katliamda hayatını kaybedenlerle ilgili video izletildi.

        Törende konuşan Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Vasif Gafarov ise bu soykırımın sadece Azerbaycan halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir soykırım olduğunu kaydetti.

        Muzaffer bir halk ve devlet olarak topraklarını işgalden kurtardıklarını anlatan Gafarov, şunları kaydetti:

        "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağladık. 33 yıldır Hocalı Soykırımını unutmadık, unutturmadık, artık unutmamalıyız. Aynı zamanda Hocalı Soykırımının dünya devletleri tarafından tanınması için çabalarımızı sürdürmeli, siyasi ve hukuki bir değerlendirme yapmalıyız. Ermenistan, Hocalı soykırımını işlediği için Azerbaycan'dan özür dilemeli, Azerbaycan'ın maddi ve manevi zararını ödemeli."

        Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elşan Gambarov, evin açılışı için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

        Talas Belediye Başkanı Yalçın ise başta Haydar Aliyev olmak üzere bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Hocalı Katliamı şahitlerinden emekli tarih öğretmeni Bayazhanım Nagiyeva da yaşadıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından program, Azerbaycan Kardeşlik Parkı içinde bulunan Hocalı Anıtı'na gül bırakılmasıyla sona erdi

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