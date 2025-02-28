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        Hacılar'da fırın, kasap ve marketler denetlendi

        Hacılar Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesinde ilçedeki fırın, kasap ve marketlerde hijyen ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:30
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        Hacılar'da fırın, kasap ve marketler denetlendi
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        Hacılar Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesinde ilçedeki fırın, kasap ve marketlerde hijyen ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi sağlamaları amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, iş yerlerine yapılan denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini ifade etti.

        Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda belediyeye ihbarda bulanabileceklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerde hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiket uyumluluğu konularında titizlikle denetimler gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmesi en büyük temennimizdir."

        Galeri
        Galeri

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