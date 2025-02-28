Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir süre önce kentteki bir uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirerek şehit olan polis memurunun adının verildiği "Şehit İbrahim Birol 1" operasyonu kapsamında 44 şüpheli yakalandı.

Özel harekat polisleri ve narkotik köpeğinin desteğiyle zanlıların ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 12 bin 800 içimlik sentetik uyuşturucu, 794 uyuşturucu hap, 308,97 gram uyuşturucu madde, 15 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.