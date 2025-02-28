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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:10
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bir süre önce kentteki bir uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirerek şehit olan polis memurunun adının verildiği "Şehit İbrahim Birol 1" operasyonu kapsamında 44 şüpheli yakalandı.

        Özel harekat polisleri ve narkotik köpeğinin desteğiyle zanlıların ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 12 bin 800 içimlik sentetik uyuşturucu, 794 uyuşturucu hap, 308,97 gram uyuşturucu madde, 15 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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