Kayseri'de 6 suç kaydı bulunan şüpheli 182 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Kayseri'de 6 suçtan kaydı bulunan zanlı, 182 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle gözaltına alındı.
Kayseri'de 6 suçtan kaydı bulunan zanlı, 182 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi İnönü Parkı'nda uygunsuz hareketlerde bulunan O.Y'nin (41) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 27 iş yerinden alınan 182 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan O.Y'nin 6 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.