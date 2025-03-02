Kayserispor, teknik direktör Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı

Jakirovic ile ligdeki üçüncü sınavında deplasmanda sezonun başarılı ekiplerinden ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Jakirovic, takımın başında bugüne kadar ligde 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, 5 maçtır takımın başında olan teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

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