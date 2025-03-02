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        Kayserispor, teknik direktör Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, 5 maçtır takımın başında olan teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:07
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        Kayserispor, teknik direktör Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, 5 maçtır takımın başında olan teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Jakirovic, takımın başında bugüne kadar ligde 5 maça çıktı.

        Kayseri temsilcisi, Jakirovic yönetiminde ligdeki ilk mücadelesinde 22. haftada sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken sonraki hafta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

        Jakirovic ile ligdeki üçüncü sınavında deplasmanda sezonun başarılı ekiplerinden ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        Söz konusu 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilince Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Ligde 24 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Kayseri ekibi, 27. haftada 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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